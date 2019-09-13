Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın, sevgililerin hediye alışverişi alışkanlıklarının bir haritasını çıkarmak amacıyla dünya genelinde yürüttüğü, Türkiye’yi de kapsayan araştırması, online alışverişin her geçen gün hızla arttırdığını ortaya koydu.

Sevgililerin birbirlerine ne zaman hediye aldığını masaya yatıran ve son üç yıldır 11-14 Şubat tarihlerinde kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişleri kapsayan Mastercard’ın araştırma sonuçlarına göre sevgililer için özel günlerde hediyelerini alan son dakikacıların sayısında dikkat çeken bir artış görüldü.

2018’de Sevgililer Günü’nde yapılan son dakika hediye alışveriş oranının yüzde 30’a (yaklaşık her 3 hediyeden biri) yükseldiği, online alışverişin ise 2016’dan 2018’e gelindiğinde yüzde 76 arttığı gözlemlendi.

Mastercard, online alışverişin daha hızlı ve pratik oluşundan, fiziki alışverişe göre daha fazla seçeneğe anında ulaşma imkanı sunmasından, aynı gün teslimat seçeneği olmasından dolayı sevgililerin son dakika alışverişinde bu artışın yaşandığını belirtti.

GÜL VE MÜCEVHER YERİNE KİTAP VE MÜZİK

Mastercard’ın araştırması, son dakikaya kalsalar bile aşıkların klasik hediye tercih etmediklerini gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre gül gibi klasik çiçek alışverişi aşıkların birbirlerine aldığı hediyeler arasında sadece yüzde 7 paya sahipken, takı ve mücevher alışverişlerinde yüzde 8 düşüş yaşandı.

Bu tarz standart hediyeler yerine aşıklar artık daha çok sevdiklerinin ilgi alanlarına göre kitap ve müzik albümü hediye ediyorlar. 2016’dan 2018’e gelindiğinde bu tarz hediye alımlarında yüzde 46 artış olduğu görülüyor.

AŞIKLARIN TERCİHİ ‘ROMANTİK KAÇAMAK’

“Güzel Anılar” her şeyden önemli diyen aşıklar, maddi değeri olan bir hediye yerine romantik bir kaçamağı daha çok tercih ediyorlar. Sevgililer Günü için yapılan otel rezervasyonlarında yüzde 9, seyahat harcamalarında ise yüzde 42 artış görülmesi, sevgililerin artık bu tarz deneyime daha çok önem verdiğini gösteriyor.

2 YILDA YÜZDE 229 ARTTI

2016’dan 2018’e gelindiğinde temassız kartlarla yapılan işlem sayısında yüzde 193 artış görülürken, temassız işlemlerin değeri yüzde 229 arttı. 114 ülkede 9 milyondan fazla noktada temassız işlem yapılabildiğini dile getiren Mastercard, bu artışı şaşırtıcı bulmadıklarını, temassız teknolojinin günlük hayatımıza giderek daha fazla entegre olacağını belirtiyor.

TÜRKLER SEVDİKLERİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇIYOR

Mastercard’ın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihlerini incelediği bir diğer araştırmaya göre ise Türkler sevdiklerine hediyelerini almakta erkenci davranıyor. Ülkemizde her 6 kişiden 1’i yılbaşı hediyelerini Eylül ayından itibaren almaya başlıyor. Araştırmada bunun nedeninin temel olarak masrafları farklı aylara dağıtarak bütçelerini dengelemek olduğu tespit edilirken, bunun dışında hediyeler tükenmeden almak ve var olan bir indirimi kaçırmak istemeyenler de var.

Son yıllarda ülkemizde de büyük rağbet gören ve bu yıl 29 Kasım’da gerçekleşecek olan yılın en avantajlı günü Black Friday’de (Kara Cuma) alışverişlerin en yüksek noktaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, ülkemizde yakın zamanda bilinirliği artamaya başlayan ve indirimli teknoloji ürünleri alışverişi yapılabilen 2 Aralık’taki Siber Pazartesi’nin de hareketli geçeceği öngörülüyor.

EN ERKENCİ İNGİLİZLER, SON DAKİKACI RUSLAR

Türkiye’den katılımcıların yüzde 7’si alışverişlerini Ekim ayında yapmaya başlarken, yüzde 30’u alışverişlerini Kasım’da, yüzde 42’si ise Aralık ayında yapıyor. Diğer ülkelerdeki alışkanlıklara bakıldığında, İngilizlerin yaklaşık yüzde 40’ının Ekim ayına kadar hediyelerini hazır ettikleri, sadece yüzde 25’inin Aralık ayına bıraktığı görülüyor. Rusların ise yarısından fazlası Aralık ayında hediyelerini tamamlıyor. Benzer şekilde İtalyanların da alımları Kasım ve Aralık aylarında yoğunlaşıyor.

EN BONKÖR TÜRKLER, EN HESAPLI RUSLAR

Türkiye’den araştırmaya katılanların 5’te biri hediye için 600 TL civarında, diğer 5’te birlik bölümü ise 1000-1200 TL’ye yakın harcıyor. Hatta 3 bin TL’ye kadar çıkan yüzde 22’lik bir tüketici grubu da bulunuyor. Türkiye’den ortalama 1 kişi sevdiklerine aldığı yılbaşı hediyeleri için 4300 TL harcarken, bu rakam Almanya’da ve Fransa’da 3500 TL, Rusya’da 2500 TL, İtalya’da 3700 TL ve İngiltere’de 3350 TL. Bunun sebebi ise Türkiye’de seyahatin en popüler hediyelerden biri olması.