Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli oldu! -En son haberler

Antalya'da sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü! Sanıkların cezası belli oldu

Antalya'da Hayrettin Avağ'ın, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce ve yeğeni Serdar Tokmak tarafından öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanıklara "kasten öldürme" suçundan müebbet, Behiye T.'yi "yaralama" suçundan da 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı

Giriş: 22.11.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli oldu! -En son haberler
Sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da, sevgilisinin oğlu ve yeğeni tarafından bıçakla öldürülen Hayrettin Avağ'ın (45) davasında ceza ceza belli oldu.

Olay, 11 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) evine geldi. Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce (24) ile yeğeni Serdar Tokmak (32), eve gelip Avağ ile tartıştı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Yüce ile Tokmak, Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Olay sırasında Behiye T. de yaralandı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı.

Gözaltına alınan Yüce ile Tokmak ise ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

"Kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Mehmet Yüce ve Serdar Tokmak, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda müştekiler ve taraf avukatları ise hazır bulundu.

"BİZİM HAYATIMIZ BİTTİ"

Serdar Tokmak, savunmasında böyle bir durumun olmasını istemediğini, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Bile isteyerek öldürme amaçlı yapmadık pişmanım. Bizim hayatımız bitti" dedi. Mehmet Yüce ise olayı tasarlayarak gerçekleştirmediklerini öne sürerek, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmaya ara verilmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklara "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verilirken, Behiye T.'ye yönelik "yaralama" suçundan da 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı
Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.