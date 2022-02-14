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Sevgililer Günü mesajı ve romantik aşk sözleri 2022: Sevgiliye, nişanlıya, eşe, erkeğe ve kadına gönderilecek anlamlı, kısa ve resimli Sevgililer Günü mesajları ile 14 Şubat kutlama sözleri

Sevgililer Günü mesajı ÜCRETSİZ İNDİR! 14 Şubat 2022 en romantik Sevgililer Günü mesajları

Sevgililer Günü mesajı 2022 yılı 14 Şubat günü yani bugün sevgilisine duygularını iletmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı romantik resimli ücretsiz galeriyi derledik. İşte Sevgililer Günü ücretsiz galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Habertürk galeri sayfasında...

14.02.2022 - 07:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sevgililer Günü mesajı ücetsiz galerisi Habertürk'te! Her yıl olduğu gibi bu yılda siz değerleri okuyucularımız için 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı foto galerisini derledik. İşte Romantik, duygusal, resimli Sevgililer Günü mesajı ücretsiz galerisi içerisindeki sevgililer günü fotoğrafları ve mesajları...

     

    - Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

     

     

  • - Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

  • - İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

     

     

  • - Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

  • - Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

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