AŞK SARHOŞU (2010)

(Love and Other Drugs)

Edward Zwick’in yönettiği film hem satıcılık hem de kadınları baştan çıkarma konusunda çok maharetli olan Jamie Randall’ın (Jake Gyllenhaal) gerçek aşkı bulmasını anlatıyor. 90’ların favori ilacı Prozac’a karşı verilen pazar kavgasındaki satış temsilcilerinden biri olan Jamie’nin, genç yaşta Parkinson’a yakalanmış Maggie Murdock (Anne Hathaway) ile olan ilişkisi yoğun bir duygusallığa doğru ilerliyor. Bu arada Jamie, Viagra’nın piyasaya sunulmasıyla mesleğinde atağa kalkıyor. 11 Eylül saldırısı ve ekonomik krizler öncesinde neşesini bulmuş, ahlakçılığı bir yana bırakmış Amerikan orta sınıfının seks hayatıyla ilgili hoş gözlemler de var filmde. Mesleğinde giderek yükselen Jamie’nin orjilere dönüşen kongreler ve seks partileri ile Parkinson hastası Maggie arasında kalması ilginç. Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway, derinlikli karakterler yaratıyor ve seyre değer kompozisyonlar çiziyorlar. İkisinin arasındaki sahnelerin gerçekçiliği ve inandırıcılığı, filmi de alıp götürüyor. ‘Aşk Sarhoşu’nun romantik komedi gibi başlayıp, göz yaşartıcı bir drama dönüşmesi hiç rahatsız edici değil. Duygu sömürüsünden uzak durması da takdire değer.