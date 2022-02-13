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Sevgililer Günü için aşkı anlatan 20 film

Aşk, sinema tarihinin ilk yıllarından bu yana yedinci sanatın vazgeçilmez temalarından biri. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle aşkı anlatan 20 unutulmaz film seçtik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi…

13.02.2022 - 00:01 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • AŞK (2013)
    (Her)

    Spike Jonze’nin yazıp yönettiği film, tek kişilik hayatların giderek yaygınlaştığı bir dünyada aşkın anlamını sorguluyor. Theodore'u (Joaquin Phoenix) biraz tanıyınca; dinlediği melankolik şarkılara ya da yalnızlığına tanık olunca, Scarlett Johansson'un sesiyle konuşan işletim sistemi Samantha'ya âşık olmasını garip karşılamıyorsunuz.  O da bilgisayarıyla vakit geçirirken yalnızlaştığını fark etmeyen insanlardan biri. Theodore'un Samantha ile ilk “çıktığı” günler, akıllı telefonlarla ilişkimizi akla getiriyor. Çevremiz artık tek başına dolaşırken konuşan, gülen, eğlenen insanlarla dolu değil mi? Film, mutluluğu başkalarıyla bulmak konusundaki sosyal tembelliğe çekiyor dikkatimizi.  Theodore'un telefonda bir yabancıyla yaptığı “seks”, sadece “ses”ten oluşan bir partnere çoktan hazır olduğunu gösteriyor. Spike Jonze, bu hüzünlü ve gerçekçi aşk öyküsünü sıcak, rengarenk bir gelecek dekorunda anlatıyor. Hafif puslu, melankolik gelecek görüntüleri, doğal renkli sade kostümler ve iç mekânlarla birleşip, Arcade Fire'ın dokunaklı, lirik müziğine karışıyor.

  • BİR ERKEK 10 GÜNDE NASIL KAYBEDİLİR? (2013)
    (How to Lose a Guy in 10 Days)

    Andie Anderson (Kate Hudson) bir kadın dergisinin yazarıdır. Daha ciddi konular üzerine yazmak istese de ‘Nasıl?’ (How to) başlıklı yazılarını sürdürmek zorundadır. Yakın arkadaşı Michelle’in sevgilisinden ayrılması üzerine yeni yazı konusunu ‘Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?’ olarak belirler. Tam da bu sırada, bir reklam ajansında çalışan Ben (Matthew McConaughey) yeni kampanyasının hazırlıklarını yürütürken istediği her kadını kendisine 10 günde âşık edebileceği üzerine patronuyla iddiaya girer. Andie’nin yazı konusunu bilen ve Ben’in iddiayı kaybetmesini isteyen iki kişi, Andie ve Ben’i karşı karşıya getirir. Andie, kendisinden kurtulmak için elinden geleni yaparken Ben’in onu baştan çıkarmak için uğraşması ve ikisinin de birbirlerinin gerçek niyetlerini bilmemesi, eğlenceli sahnelere vesile olur. Michele Alexander ve Jeannie Long’un resimli romanından sinemaya uyarlanan filmi Donald Petrie yönetti.

  • AŞK SARHOŞU (2010)
    (Love and Other Drugs)

    Edward Zwick’in yönettiği film hem satıcılık hem de kadınları baştan çıkarma konusunda çok maharetli olan Jamie Randall’ın (Jake Gyllenhaal) gerçek aşkı bulmasını anlatıyor. 90’ların favori ilacı Prozac’a karşı verilen pazar kavgasındaki satış temsilcilerinden biri olan Jamie’nin, genç yaşta Parkinson’a yakalanmış Maggie Murdock (Anne Hathaway) ile olan ilişkisi yoğun bir duygusallığa doğru ilerliyor. Bu arada Jamie, Viagra’nın piyasaya sunulmasıyla mesleğinde atağa kalkıyor. 11 Eylül saldırısı ve ekonomik krizler öncesinde neşesini bulmuş, ahlakçılığı bir yana bırakmış Amerikan orta sınıfının seks hayatıyla ilgili hoş gözlemler de var filmde. Mesleğinde giderek yükselen Jamie’nin orjilere dönüşen kongreler ve seks partileri ile Parkinson hastası Maggie arasında kalması ilginç. Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway, derinlikli karakterler yaratıyor ve seyre değer kompozisyonlar çiziyorlar. İkisinin arasındaki sahnelerin gerçekçiliği ve inandırıcılığı, filmi de alıp götürüyor. ‘Aşk Sarhoşu’nun romantik komedi gibi başlayıp, göz yaşartıcı bir drama dönüşmesi hiç rahatsız edici değil. Duygu sömürüsünden uzak durması da takdire değer.

  • AŞKTA HER ŞEY MÜMKÜN (2003)
    (Something's Gotta Give)

    Müzik endüstrisinin tecrübeli yapımcılarından Harry Sanborn (Jack Nicholson), genç kızlarla birlikte olmaktan vazgeçmeyen bir çapkındır. Sevgilisi Marin (Amanda Peet) ile birlikte yalnız kalma umuduyla, başarılı bir oyun yazarı olan Marin’in annesi Erica’nın (Diane Keaton) evine giderler. Ne var ki, Erica kardeşi Zoe (Frances McDormand) ile birlikte evdedir… Tuhaf bir akşam yemeğinin ardından Marin’le odasına çekilen Harry, fenalaşarak kalp krizi geçirir. Doktor Julian (Keanu Reeves) bir süre evde kalmasını isteyince Erica ile Harry mecburen yakınlaşırlar… Süreç içinde Harry, Erica’dan etkilenmeye başlar. Nancy Meyers’in yazıp yönettiği film, romantik komedi türüne farklı bir hava getiriyor. Başroldeki Diane Keaton’ın bu filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerine aday olduğunu ve Altın Küre’yi kazandığını belirtelim.

  • KIRMIZI DEĞİRMEN (2001)
    (Moulin Rouge!)

    1900 yılında Paris’in bohem hayatına karışmak isteyen genç İngiliz yazar (Ewan McGregor), gece kulübü yıldızı Satine’e (Nicole Kidman) âşık olur. Dönemin bohem kültürü üzerine düşündüren gösterişli bir müzikal... Eğlenceli bir tonda başlayan filmin giderek melodrama kaydığını belirtelim. Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın bir tür yabancılaştırma efekti gibi kullandığı şarkıların özelliği, öykünün geçtiği dönemden çok sonra bestelenmiş ve farklı bir biçimde yorumlanmış olmaları… Elton John’un ‘Your Song’ ya da Sting’in tango olarak yorumlanan “Roxanne” şarkıları gibi...

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