BİR ERKEK 10 GÜNDE NASIL KAYBEDİLİR? (2013)

(How to Lose a Guy in 10 Days)

Andie Anderson (Kate Hudson) bir kadın dergisinin yazarıdır. Daha ciddi konular üzerine yazmak istese de ‘Nasıl?’ (How to) başlıklı yazılarını sürdürmek zorundadır. Yakın arkadaşı Michelle’in sevgilisinden ayrılması üzerine yeni yazı konusunu ‘Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?’ olarak belirler. Tam da bu sırada, bir reklam ajansında çalışan Ben (Matthew McConaughey) yeni kampanyasının hazırlıklarını yürütürken istediği her kadını kendisine 10 günde âşık edebileceği üzerine patronuyla iddiaya girer. Andie’nin yazı konusunu bilen ve Ben’in iddiayı kaybetmesini isteyen iki kişi, Andie ve Ben’i karşı karşıya getirir. Andie, kendisinden kurtulmak için elinden geleni yaparken Ben’in onu baştan çıkarmak için uğraşması ve ikisinin de birbirlerinin gerçek niyetlerini bilmemesi, eğlenceli sahnelere vesile olur. Michele Alexander ve Jeannie Long’un resimli romanından sinemaya uyarlanan filmi Donald Petrie yönetti.