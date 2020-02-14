14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Gecede Oldu 1934
(It Happened One Night) Yönetmen: Frank Capra
İstemediği bir evlilikten kaçan şımarık bir zengin kızıyla haber peşinde koşan bir muhabirin yolculuk öyküsü, bugün birçok sinema tarihçisi tarafından “romantik komedi türünün öncüsü” olarak kabul ediliyor. Çatışma ve zıtlaşmadan doğan durum komedisinin romantik bir aşk hikâyesine zemin hazırlaması tam da bu filmle başladı. Capra gibi büyük bir ustanın elinden çıkan “Bir Gecede Oldu”, bugün en az kendisi kadar ünlü sahneleriyle de tanınıyor.
Claudette Colbert'in eteğini sıyırarak otostop yapması ve çiftin geceyi geçirdikleri yerlerde aralarına perde çekmeleri, daha sonra belki de yüzlerce filmde kullanıldı. Ama bu listeye girmesinin tek nedeni, öncü olması değil, aradan geçen onca seneye rağmen hâlâ aynı ilgiyle seyredilmesi...
His Girl Friday 1940
Yönetmen: Howard Hawks
Cary Grant'in canlandırdığı gazete editörü, evlenip muhabirliği bırakacağını söyleyen eski karısını (Rosalind Russell) elinde tutmak için elinden ne gelirse yapmaya kararlıdır.
Çabaları önce şahane bir durum komedisine sonra da sinema tarihinin erken dönem romantik komedilerinden birine dönüşür. Adeta makineli tüfek hızında üst üste düşen diyaloglarıyla sinema tarihinde bir ilke imza atan film, Charles Lederer'in harika senaryosunu Hollywood'un büyük yönetmenlerinden Howard Hawks'ın ustalığıyla birleştiriyor. Bir eleştirmenin söylediği gibi Cary Grant sanki tam da bu rolü oynamak için doğmuştu... Hiçbir zaman eskimeyecek bir klasik...
Aşk ve Ölüm 1946
(A Matter of Life and Death) Yönetmenler: Michael Powell, Emeric Pressburger
İkinci Dünya Savaşı’nda geçen fantastik bir aşk filmi. David Niven, bir İngiliz pilotunu, Kim Hunter ise onun sesine âşık olan Amerikalı bir kadını oynuyor.
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