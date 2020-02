Bazıları Sıcak Sever 1959

(Some Like It Hot) Yönetmen: Billy Wilder

Chicago’da bir mafya hesaplaşmasına şahit olan iki müzisyen arkadaş, Joe (Tony Curtis) ve Jerry (Jack Lemmon),peşlerine düşen gangsterlerden kaçmak için kadın kılığına girip Florida’ya giden bir kadınlar orkestrasına katılırlar.