Bir Gecede Oldu 1934

(It Happened One Night) Yönetmen: Frank Capra

İstemediği bir evlilikten kaçan şımarık bir zengin kızıyla haber peşinde koşan bir muhabirin yolculuk öyküsü, bugün birçok sinema tarihçisi tarafından “romantik komedi türünün öncüsü” olarak kabul ediliyor. Çatışma ve zıtlaşmadan doğan durum komedisinin romantik bir aşk hikâyesine zemin hazırlaması tam da bu filmle başladı. Capra gibi büyük bir ustanın elinden çıkan “Bir Gecede Oldu”, bugün en az kendisi kadar ünlü sahneleriyle de tanınıyor.