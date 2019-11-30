Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Sevgili Geçmiş'te heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Sonunda kızlarına kavuşan Cahide, kızları da alıp kaçma planı yaptı. ancak bunu öğrenen Cemal, Tekin'in arabasının bulunmasını sağladı ve Cahide'yi kızları hapse attırma tehdidiyle ikna etmeye çalışıyor. Azra ile Çilem de gerçekleri bir bir İpek ve Deren'e anlattı. Artık Tekin cinayetini bilen bir kişi daha var: Sinan. Peki Sevgili Geçmiş'te bundan sonra ne olacak?

SEVGİLİ GEÇMİŞ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor.

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.

İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.

Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.