04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'de, birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından silah kabzasıyla başından yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak’ta dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Elif Y. (42),evin kapı kilidini değiştirdiği için yaklaşık 3 aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Tuncay D.'yi (38) aradı. Telefonda bir süre tartıştıktan sonra Tuncay D., kendisiyle yüz yüze konuşacağını söyleyerek, Elif Y.’ye bulunduğu adresi söyledi.
SİLAH KABZASIYLA DEFALARCA VURDU
Stad Sokak'a gelen Elif Y., sevgilisiyle park edilen bir nakliye kamyonun yanında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tuncay D., yanındaki kurusıkı tabancayı çıkarıp kabzasıyla Elif Y.'nin kafasına vurdu. Genç kadının kafasına birkaç kez vuran cani sevgili, tabancayla havaya da 2-3 el ateş etti.
Kanlar içinde yerde kalan Elif Y.'nin 'İmdat' çığlığıyla birlikte Tuncay D. elindeki silahla kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
KOVALAMACAYLA YAKALANDI
Vatandaşlar, caddeden tesadüfen geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekiplerini durdurup, olayı anlatarak şüphelinin kaçış güzergahını söyledi. Ardından ekip aracıyla şüphelinin peşinden giden trafik polisleri, Taşköprü Caddesi istikametinden kaçan şüpheliyi, kovalamaca sonucu Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Ardından olay yerine sevk edilen Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Tuncay D. kelepçelenerek emniyete götürüldü.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Elif Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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