SEVERSİN 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bahri, dizinin geleceği için Tolga ve Asya'ya sevgiliymiş gibi davranmalarını söyler. Ancak sevgililik oyunu beklenmedik bir duruma dönüşür. Kadir, bir an evvel düğün yapmaları için hazırlıklara başlar. Peki Tolga bu oyunun içinden nasıl çıkacak?