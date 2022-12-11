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Haberler Magazin 'Sevda Mecburi İstikamet'inde iki farklı nesil tek karakterde buluştu - Magazin haberleri

'Sevda Mecburi İstikamet'inde iki farklı nesil tek karakterde buluştu

Çağan Irmak’ın yazıp, yönettiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet', 6 Ocak'ta vizyona girecek

Giriş: 11.12.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Sevda Mecburi İstikamet'inde iki farklı nesil tek karakterde buluştu - Magazin haberleri
İki farklı nesil tek karakterde buluştu
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Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesini anlatan 'Sevda Mecburi İstikamet’ 6 Ocak’ta vizyona girecek.

Selçuk Yöntem ve Kubilay Aka, Selim Erensoylu'nun 70’li yıllardan günümüze uzanan yolculuğunda farklı dönemlerini canlandıracak.

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde; Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise; Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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