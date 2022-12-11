İki farklı nesil tek karakterde buluştu

Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesini anlatan 'Sevda Mecburi İstikamet’ 6 Ocak’ta vizyona girecek.

Selçuk Yöntem ve Kubilay Aka, Selim Erensoylu'nun 70’li yıllardan günümüze uzanan yolculuğunda farklı dönemlerini canlandıracak.

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde; Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise; Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor.