Sevda Erginci: Kişisel bir sorunum yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oyuncu Sevda Erginci, babasıyla birlikte Cihangir’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Üzgün halleri dikkat çeken oyuncuya bu durum sorulduğunda; “Genel gündem, benim kişisel bir sorunum yok” diyerek yanıt verdi.

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Ramazan Bayramı'nı nasıl geçirdiği sorusuna; “Evde oturduk. Uzun zamandır dinleniyorum zaten” şeklinde yanıt veren Sevda Erginci, “Şu an içime sinen, arzu ettiğim bir iş olmadığı için dönmeyi düşünmüyorum. Dinleniyorum, beni heyecanlandıracak bir karakteri bekliyorum" dedi.

Özel hayatıyla ilgili sorulara da içtenlikle yanıt veren Sevda Erginci; “Bir ilişkim var, her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Sizin tanıdığınız birisi değil. Evlilik henüz konuştuğumuz bir şey değil, kısmet” diyerek cevap verdi.