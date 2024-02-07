Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan usta oyuncudan güzel haber geldi
SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 27 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
61 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme geldi. Durumu iyiye gitmeye başlayan Settar Tanrıöğen'in normal odaya alındığı öğrenildi.
Tedavisi süren Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı belirtildi.