Settar Tanrıöğen: Ayakkabı boyacılığı yaptım

Settar Tanrıöğen, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırırken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Zorlu günleri atlatan usta oyuncu, Acıbadem'de görüntülendi.

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Gazetecilerle sohbet eden Settar Tanrıöğen, geçmişte pek çok işte çalıştığını söyledi. Usta oyuncu; "Çocuk yaşta ayakkabı boyacılığı, fırın işçiliği ve lokantada da çalıştım" dedi. O yıllarda Ankara Aydınlıkevler'de kömürlükten bozma bir gecekonduda yaşadığını belirten Tanrıöğen; "Ekonomi sınırlıydı. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Oyunculuk da ticaret emeğini satıyorsun ama daha yaratıcılığa dönük. Tiyatrodan para kazanıp karın doyurmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.