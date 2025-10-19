Sessiz çığlığı paylaşıyor

İndie pop sahnesinin özgün sesi Aysemen, yeni teklisi “Dağıt Beni” ile dinleyicilerini içsel bir yolculuğa davet ediyor. Grow Müzik etiketiyle yayımlanan şarkı, sanatçının kariyerinde duygusal olarak en özel çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

REKLAM advertisement1

Şarkının hikâyesi, Aysemen’in boşanma sürecinde yaşadığı bir anıya dayanıyor. Evinden taşınırken eşyalarının çıkışıyla oluşan boşluk, bir vedaya dönüşüyor. O anda içinden yükselen melodiyi hiç kâğıt kalem kullanmadan, tek nefeste ses kaydına alan sanatçı, 'Dağıt Beni'nin ilk versiyonunu o an kaydediyor.

Aysemen, bu şarkıyı; 'Bir kapanış değil, yeniden doğuşun sesi' olarak şöyle tanımladı; “Her şeyin

dağıldığı bir anda, içimde kalan tek şey sesimdi. ‘Dağıt Beni’ o sesten doğdu.”

Şarkının söz ve müziği Aysemen’e ait. Aranjede Erkin Akkaya, mix & mastering’de Ali Öncü Geyik imzası bulunuyor. Kayıtlar Noxx Stüdyo’da alındı. Şarkının görsel dünyası ise Baver Canberk Baydar ve Arthings Animasyon Stüdyosu tarafından hazırlandı.

'Dağıt Beni', Aysemen’in kendine özgü vokali, yalın anlatımı ve duygusal derinliğiyle, modern indie pop sahnesinde kalplere dokunacak bir parça olarak öne çıkıyor.