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SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI KİMLER?
Osman Taşçı'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sesinde Aşk Var filminin oyuncu kadrosunda Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Deniz Barut ve Feride Çetin yer alıyor.
SESİNDE AŞK VAR KONUSU NE?
Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyüyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.
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