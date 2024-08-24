Ses ve güzellik yarışmalarında kupa kazandıran kanaryaları için ev kiraladı

Emekliliğinden hemen sonra Kovid-19'un da etkisiyle kuşlara daha fazla yöneldiğini anlatan Şimşek, "Eve kapandığımız dönemde çok iyi geldi, uğraş oldu. Çocukken de güvercin beslerdim. Sabah işe gider gibi onların yanına geliyorum. Öğle yemeği için eve çıkıp tekrar dönüyorum. Günün geriye kalan kısmında buradayım, yanlarında oluyorum" diye konuştu.