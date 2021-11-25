Öncelikle aynanın karşısında kendi kendine konuşup, sesinin kulağa nasıl geldiğini dinlemelisin. Ayakta dik dur ve çeneni yukarıda tut. Ardından bir gazete ya da kitaptan bir bölüm oku ve sesinin kulağa nasıl geldiğini dinle. Bu sırada ses seviyeni, tonunu, nefes alıp vermeni ve özellikle de ses perdeni değerlendir.

Sesinin perdesi ses tellerinin titreşim oranına göre belirlenir.

Eğer sesin kulağa ince geliyorsa veya yüksek bir ses perdesine sahipsen o zaman ses tellerin yüksek bir frekansta titreşiyor demektir. Eğer sesin kulağa kalın geliyorsa o zaman ses tellerin daha düşük bir frekansta titreşiyor demektir.

Normalden daha kalın bir tonda konuşmaya çalışırken sesinin çatlak çıkması daha düşük bir olasılıktır. Ses tellerini germemek için boğazını mümkün olduğunca rahatlatmayı denemelisin.

Gırtlağını nemlendir ve ara sıra daha fazla tükürük salgılayıp yutarak sesini net ve berrak tut.