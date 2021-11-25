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Ses nasıl kalınlaştırılır? Ses kalınlaşması için ne yapılmalı?

Ses nasıl kalınlaştırılır? Sorusu merak ediliyor. Tiz ve ince sese sahip olan vatandaşlarımız seslerini nasıl kalınlaştırabileceklerini araştırıyorlar. Kalın bir ses tonunun etkili konuşmaya yardımcı olabilmekte. Peki, Ses nasıl kalınlaştırılır? İşte detaylar...

25.11.2021 - 16:13 | Güncelleme: KISAYOL

  • Öncelikle aynanın karşısında kendi kendine konuşup, sesinin kulağa nasıl geldiğini dinlemelisin. Ayakta dik dur ve çeneni yukarıda tut. Ardından bir gazete ya da kitaptan bir bölüm oku ve sesinin kulağa nasıl geldiğini dinle. Bu sırada ses seviyeni, tonunu, nefes alıp vermeni ve özellikle de ses perdeni değerlendir.

    Sesinin perdesi ses tellerinin titreşim oranına göre belirlenir.

    Eğer sesin kulağa ince geliyorsa veya yüksek bir ses perdesine sahipsen o zaman ses tellerin yüksek bir frekansta titreşiyor demektir. Eğer sesin kulağa kalın geliyorsa o zaman ses tellerin daha düşük bir frekansta titreşiyor demektir.

    Normalden daha kalın bir tonda konuşmaya çalışırken sesinin çatlak çıkması daha düşük bir olasılıktır. Ses tellerini germemek için boğazını mümkün olduğunca rahatlatmayı denemelisin.

    Gırtlağını nemlendir ve ara sıra daha fazla tükürük salgılayıp yutarak sesini net ve berrak tut.

  • Okuma egzersizleri yapmak etkili yöntemlerden biridir. Sevdiğin kitap veya makalelerin birinden bir bölüm seç. Ardından seçtiğin bölümü yavaşça ve normalden daha kalın bir ses tonuyla okumayı dene. Eğer çok hızlı okuduğunu fark edersen sesinin tınısını kaybettiğinin farkına varabilirsin. Çeneni yukarıda tut, karnından nefes al ve seçtiğin bölümü tekrar tekrar oku.

    Bir mobil uygulamadan yardım alarak ses alıştırması yapabilirsin. Ses tellerini eğitmek için akıllı telefon ve tabletlerde pek çok uygulamalar bulunuyor. Zamanını kendin ayarlayarak bu uygulamaları ses tellerini eğitmek için kullanabilirsin.

    Ayrıca bu uygulamalar belirli hedefler çerçevesinde kendini eğitmene ve performansını izlemene olanak verir.

    Sesini açmak için dudakların ayrık bir şekilde ve çenen aşağıya doğru göğsüne yönlenmiş olarak gırtlağından kalın bir ses tonu ile mırıldanmak bir diğer yöntemdir. Mırıldanmak müzisyenler ve şarkıcılar için mükemmel bir ısınma ve ses açma yöntemidir. Ayrıca konuşma sesini geliştirmek isteyen herkes bu teknikten faydalanabilir.

    Mırıldanırken çeneni yavaşça yukarı kaldır ve sesinin kalın çıkması için direkt olarak bu mırıldanma tonundan konuşmaya başla.

  • Burundan konuşmak sesinin kalın çıkmasına engel olmaktadır. Bu nedenle burnundan konuşmak yerine ağzından konuşmalısın. Burnundan çıkan kalın bir ses tonuna sahip olabilirsin ancak ağızdan çıkan kalın bir ses kulağa her zaman daha iyi gelir. 

     

    Göğsünde hissedebileceğin (göğüs sesi olarak da bilinir) aşırı nefesli, yumuşak, çok yankılı veya ekolu bir ses kullanmaktan kaçın.

     

    Sesinde kademeli değişiklikler yapmak için pratik yapmaya devam etmelisin. Sesini değiştirmek için sert egzersizler yapmaktan kaçınmak, ses tellerinin gerilip zorlanmasını önlemek için önemlidir.

    Başlangıçta sesini sadece kısa süreli periyotlar ile çalıştır ve bunu yaparken kendi ses perdenin en fazla birkaç yarım ton altına in. Zamanla egzersiz sırasında kullandığın ses perdeni dikkatlice kalınlaştır ve kendine biraz zaman tanı.

    Nasıl tepki verdiklerini görmek için arkadaşlarınla ve ailenle denemeler yapabilirsin. Daha iyi kontrol sağlamayı öğrenebilmek için komik sesler ve garip tonlar denemelisin.

  • Anlık Teknikler Denemek

    Çeneni yukarıda tut. Kalın ve otoriter bir ses elde etmek için iyi bir duruş faydalı olacaktır. Konuşurken başının aşağıya veya sağa sola düşmesine izin vermek yerine başını dik ve çeneni yukarıda tutmaya çalışmalısın. İyi bir konuşma sesine ulaşmak için duruş şeklin önemlidir.

    Daha kalın bir ses tonu elde etmek için diğer bir hile ise konuşmaya başlamadan hemen önce yutkunma hareketi yapmaktır. Gerçekten bir şey yutmak zorunda değilsin. Sadece bir şey yuttuğunu hayal et ve sonra konuşmaya başla. Sesin normalden daha kalın olacaktır.

  • Hızlı konuşmak kelimeleri yutmaya ve ritmini kaybetmeye neden olacaktır. Bu nedenle normalden daha yavaş konuşmaya çalış. Cümlenin başında sesini alçalt ve sonra yavaşça konuş. Eğer çok hızlı konuşmak istediğini fark edersen bu durum sesinin perdesini inceltebilir.

    Gür veya kısık bir ses ile konuşmaktan kaçın. Bu şekilde konuşmak ses tellerine zarar verebilir. Sigaradan uzak dur. Sigara sana kısık veya hırıltılı bir ses tonu verebilir ancak ses tellerin ve akciğerlerin de dâhil olmak üzere sağlığına uzun vadeli zarar verir. 

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