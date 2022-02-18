Ses kirliliği erken ölüm sebebi!

Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporunda metropol kentlerde artan ses kirliliği, orman yangınlarının iklim değişikliğine etkisi ve iklim değişikliğinin ekolojik dengede yol açtığı sorunlar ele alındı.
Rapora göre şehirlerin giderek büyümesi sonucu artan ses kirliliği, ciddi bir çevresel sağlık riskine dönüşüyor.
İNSANLARDA CİDDİ RUH SAĞLIĞI SORUNLARINA YOL AÇIYOR
Şehirlerde çevreden gelen sesin desibel oranının artması, insanlarda ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açarken hayvanlarda da davranış bozukluğuna sebep oluyor.
Raporda yer alan araştırma sonuçlarına göre, Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi çevreden gelen sesten rahatsız oluyor, 6,5 milyon kişi de ses kirliliği nedeniyle uyku sorunları yaşıyor.
YÜKSEK SES HER YIL 12 BİN ZAMANSIZ ÖLÜME NEDEN OLUYOR
Büyük şehirlerdeki ses kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni iskemik kalp hastalığına yol açıyor, çevreden gelen yüksek ses her yıl 12 bin zamansız ölüme neden oluyor.
En gürültülü şehirlere de yer verilen raporda New York, ortalama 95 desibel seslilikle en gürültülü şehirlerden biri olarak belirlenirken Londra'da ortalama gürültü 86, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde 103, Bangladeş'in başkenti Dakka'da 119 ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 105 desibel olarak kayıtlara geçti.
İstatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ın ortalama gürültüsünün 82 desibel olduğu belirtildi.
Büyük şehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiyesi yapılırken, daha sessiz şehirler için elektronik araç kullanımının da artması gerektiği vurgulandı.
HER YIL YAKLAŞIK 423 MİLYON HEKTARLIK ALAN YOK OLDU
Öte yandan raporda, yaklaşık son 20 yılda dünya genelinde yanan ormanlık alanların istatistikleri paylaşıldı.
Buna göre 2002'den 2016'ya kadar dünya genelindeki orman yangınları sonucu her yıl yaklaşık 423 milyon hektarlık alan yok oldu.
Ayrıca 2003'ten 2016'ya kadar dünyada toplam yaklaşık 13 milyon yangın çıktı.
Orman yangınlarının en çok yaşandığı Avustralya'da 2000'den bu yana yangın sonucu yok olan ormanlık alanın 1 milyon hektarın üzerinde olduğu kaydedildi.
Yangınların sıkça görüldüğü bir başka ülke Angola'da ise orman yangınları sonucu her yıl, ülkenin kara sınırının yüzde 30'una tekabül eden bir alanın yok olduğu bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!