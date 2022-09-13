Servis ücretlerine zam geldi mi? 2022-2023 yeni okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretleri ne kadar?

Okul servis ücretleri en çok araştırılan konular arasında. İBB UKOME toplatışında okul ve personel servislerine %19.20 oranında zam yaptı. En son olarak Nisan ayında toplu taşıma zammıyla beraber servis araçlarına %40 zam uygulanması gündem olmuştu. Peki son servis ücretleri kısa ve uzun mesafeye göre ne kadar oldu?

SERVİS ÜCRETLERİ 2022’DE NE KADAR OLDU?

Yapılan zamlarla birlikte okul servis ücretleri şu şekilde olacak:

En kısa mesafe 0-1 kilometrede 660 TL.

En uzak mesafe 23-25 kilometrede 1585 TL.

En uzun mesafe 25 kilometre ve üstü her kilometre başına 13,85 TL’den hesaplanacak.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkez’de okul ve servis ücretlerine İBB’nin %19,21’lik ücret artışında bulunacağını duyurdu.

Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri;

- 0-1 km 554 liradan 660 liraya,

- 1-3 km 608 liradan 725 liraya,

- 3-5 km 658 liradan 784 liraya,

- 5-7 km 685 liradan 817 liraya,

- 7-9 km 722 liradan 861 liraya,

- 9-11 km 836 liradan 997 liraya,

- 11-13 km 963 liradan 1148 liraya,

- 13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,

- 15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,

- 15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,

- 17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,

- 17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,

- 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

- 19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

- 21-23 km 1280 liradan 1526,

- 23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

- 25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.

İBB TUHİM OKUL SERVİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İBB TUHİM'in aşağıda yer alan link üzerinden okul servisi hesaplanabiliyor. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr linkinden ulaşılıyor.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Ağustos’ta aldığı kararla yeniden belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şu şekilde çalışıyor:

Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

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