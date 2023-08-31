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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı´nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi. Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME´de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

Yeni uygulamayla öğrenci servis taşımacıları, UKOME’de belirlenen tarife ve tarife dışı özel hizmetleri içeren iki ayrı servis hizmeti sunabilecek. Veliler istediği servisi seçebilecek.

Söz konusu kararla ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin üzerinde istenen ücretlerin oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.

BELİRLENEN TARİFENİN ÜZERİNDE ÜCRETLER TALEP EDİLİYORDU

Daha önceki UKOME kararına göre servis taşımacılığı ücreti hesaplaması kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyordu. Özellikle özel eğitim kurumlarında çeşitli mazeretlerle, ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücretler talep ediliyordu.

UKOME’de kabul edilen öneriyle mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi zorunlu tutuldu.