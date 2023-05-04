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Diyarbakır'da servis şoförü, öğrenciyi darp etti!

Diyarbakır'da bir okul önünde dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda bir servis sürücüsü, taşıdığı öğrenci ile tartışan 11 yaşındaki çocuğu darp etti

Giriş: 04.05.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da servis sürücüsünden öğrenciye darp! - En son haberler
Servis sürücüsünden öğrenciye darp!
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DHA

Diyarbakır'da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.´yü (11) darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.´nün ailesi V.Ö.´den şikayetçi oldu.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi.

ÇEVREDEKİLER ÇOCUĞU KURTARDI

Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.'yü darp etti.

Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü´ne giderek V.Ö.´den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.'nün M.B.Ö.´yü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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