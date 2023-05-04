Servis sürücüsünden öğrenciye darp!

Diyarbakır'da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.´yü (11) darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.´nün ailesi V.Ö.´den şikayetçi oldu.

Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.'yü darp etti. Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü´ne giderek V.Ö.´den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.'nün M.B.Ö.´yü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.