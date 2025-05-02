Servis minibüsü kaza yaptı: 18 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı
Denizli'de tekstil işçilerini taşıyan A.S. (40) idaresindeki minibüs, Denizli-Muğla kara yolu Sarabat Mahallesi Tavas Makası mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki otomobile çarpan minibüs devrildi.
Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsün sürücüsü ile araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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