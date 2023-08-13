Servet Çetin: “Daha iyi olacağız”

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u konuk eden ve sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak bu sezonki ilk beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, “İki takımı da tebrik ediyorum sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam eti. İyi oynadık ve golü de bulduk. Golü bulduktan sonra geriye yaslandık ve rakibe de çok pozisyon vermedik. Samu Saiz’in son pasları iyi olsaydı skor farklı olurdu. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İyi çalışıyoruz ve daha iyi olacağız. Bu çalışmaların karşılığını da alacağız” dedi.

“Golü değişikliklere bağlamaya gerek yok”

Bir gazetecinin, “Değişiklikleri erken yaptığınızı düşünüyor musunuz?” şeklideki sorusuna Çetin, “Zorunlu değişiklikler yaptık. Samu Saiz’i değiştirmemizin sebebi de artık yoruldu kendisi. Ben değişiklikleri sonra yapacaktım ama futbolcuları kendileri istedi. Oyuncuları da çok geç değiştirmedik. Rakibin karşısına daha doğru çıkmak için yaptık değişiklikleri. Golü değişikliklere bağlamaya gerek yok. Golü duran toptan yedik” yanıtını verdi.

“Transferleri takıma katıp daha iyi olacağız”

Bir basın mensubunun ise, “Yönetimden transfer talebiniz var mı?” sorusuna da Servet Çetin şu yanıtı verdi:

“Transfer talebimiz tabii ki var. Yönetimimizde çalışıyor ama maalesef havuz çok dar. Bazı oyuncuların fiyatları yüksek oluyor, bazıları şehri tercih etmiyor. Maalesef transfer hemen olmuyor. Keşke olsaydı bizim için iyi olurdu. Transferleri takıma katıp daha iyi olacağız diye düşünüyorum.”