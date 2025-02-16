Sertaç Şanlı: Neler yapabileceğimizi herkese gösterdik

ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı oyunlarından ötürü tebrik eden Sertaç, "Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz, çok iyi hazırlandık. Herkes oyun planına sadık kaldı, çok az gevşeme oldu maçın içinde. Böyle olması bizim açımızdan daha iyi, neler yapabileceğimizi herkese gösterdik." dedi.

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Taraftarlara mesaj gönderen yıldız oyuncu, "Fenerbahçe taraftarının ayaklarına sağlık, hepsine teşekkür ederiz. Bize büyük destek verdiler. Onlar bizi desteklemeye devam etsin, biz de mücadele göstermeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti. Sertaç Şanlı, karşılaşmayı 14 sayı 5 ribaunt ile tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.