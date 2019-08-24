24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
28 yaşındaki pivot, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu
Grupta en az iki galibiyet alarak üst tura çıkmak istediklerini belirten Sertaç, "Gönül ister ki madalya ya da şampiyonluğa oynayalım. Direkt yüksek hedef koyarsak, olmayınca kendimizi daha kötü hissedebiliriz. Moralimiz düşebilir. Adım adım hedef koyabilirsek o hedefi gerçekleştirmeye yakın olabiliriz. Hedefimiz olimpiyata gitmek. Orayı bütün takım görmek istiyoruz. İlk grubu geçersek ve adım adım düşünürsek bizim için daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
"ABD'NİN KADRODA EKSİKLERİ VAR"
Sertaç, Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecekleri ABD, Çekya ve Japonya'yı değerlendirerek, şunları aktardı:
"ABD'nin kadroda eksikleri var. Normal yıldız oyuncularına göre alt seviye kadro ile oynayacaklar ancak sonuçta ABD'yi küçümseyemezsiniz. Çekya'da Jan Vesely'nin olmaması büyük eksiklik. Bizim için avantaj ancak turnuvada ne olacağını bilemezsiniz. Turnuvada göreceğiz nasıl olduğunu. Tabii ki eksikler bizim için avantaj gibi duruyor ama biz orada sahaya tüm enerjimizi koyup mücadele etmediğimiz sürece bunların hiçbir anlamı yok. Bizim için en önemli olan şey gruptan iki galibiyet alıp üst tura çıkmak."
"BİZ POTANSİYELLİ BİR EKİBİZ"
Sertaç Şanlı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı. 28 yaşındaki pivot, hazırlık süreciyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"İyi maçlar oynadık. Eksiklerimizi gördük. Bunlar daha ilk maçlarımız. İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Biz potansiyelli bir ekibimiz."
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