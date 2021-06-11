beIN Sports'un haberine göre Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.