Sertab Erener ile başlayacak

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İstanbul'un önemli konser merkezlerinden Harbiye Açıkhava Konserleri'nde ünlü şarkıcılar dinleyicileriyle buluşacak. Kerki Solfej, İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Harbiye Açıkhava konserleri Kovid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleştirilecek.

Konser takvimi şöyle belirlendi;

18 Ağustos Salı... Sertab Erener

20 Ağustos Perşembe... Kenan Doğulu

22 Ağustos Cumartesi... Mabel Matiz

23 Ağustos Pazar... Ayta Sözeri

24 Ağustos Pazartesi... Mor ve Ötesi

25 Ağustos Salı... Erol Evgin

26 Ağustos Çarşamba... Levent Yüksel

27 Ağustos Perşembe... Duman