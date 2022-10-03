Sonbahar konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıkan Sertab Erener, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Yazdan kalma akşamda eğlenen müzikseverler, şarkıcının hareketli şarkılarında da dans etti.

Geçmişten günümüze hit parçalarını seslendiren Erener'e hayran korosu akşam boyunca eşlik etti.