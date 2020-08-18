55 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
Erener, "Sahnede en duygulandığınız an neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
En zorlandığım ve duygusal an, sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim ve daha sonra sahneye çıkıp, konser vermek zorunda olduğum geceydi. Acısıyla, tatlısıyla hep sahnede olmak, müziğin devam etmesi önemli bir şey ama insanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş. En zorlandığım ve duygusal olarak yoğun hissettirdiği anı babamı kaybettiğim akşamki konser oldu
Sertab Erener, "Tamam ben şarkıcı olacağım' dediğiniz an hangisi?" sorusunu, "5 yaşındaydım. Annemin halası rahmetli Leman Hanım'ın evinde çok acayip aynalı bir dolap vardı. Onun ipek elbiselerini giyip, elime bir tarak alıp, şarkılar söylüyordum. O zamanlar ne yapmak istediğime karar vermiştim" şeklinde yanıtladı.
"Kariyeriniz boyunca 'Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum' dediğiniz an var mı?" sorusuna Erener, "Evet, var. Bir Almanya turnesi yapmıştım. Korkunç geçmişti. Bu kadar kötü bir organizasyon, bu kadar kötü bir hafta olmamıştı ve Türkiye'ye döndüğümde müziği bırakmaya karar vermiştim" cevabını verdi.
Erener, "En büyük korkunuz ne?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
Korkularımı minimize etmeye çalışıyorum. En büyük korkum; bir gün sahnede sesimin çıkmaması herhalde ki onu da sahnede yaşadım. Bu geçen kış müzikalin tam ortasında sesim tamamen gitti.
O kadar yorgun ve hastaydım ki, farenjittim... Sesim komple gitti. Önümde 'Aşk' diye bir şarkı vardı. 'O tonlar nasıl çıkacak?' diye düşündüm. Sonra şarkı geldi ve o ses çıkmadı. Konseri iptal ettik. Bir ay sustum. Herkesle yazarak iletişim kurdum.
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