Erener, "En büyük korkunuz ne?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

Korkularımı minimize etmeye çalışıyorum. En büyük korkum; bir gün sahnede sesimin çıkmaması herhalde ki onu da sahnede yaşadım. Bu geçen kış müzikalin tam ortasında sesim tamamen gitti.

O kadar yorgun ve hastaydım ki, farenjittim... Sesim komple gitti. Önümde 'Aşk' diye bir şarkı vardı. 'O tonlar nasıl çıkacak?' diye düşündüm. Sonra şarkı geldi ve o ses çıkmadı. Konseri iptal ettik. Bir ay sustum. Herkesle yazarak iletişim kurdum.