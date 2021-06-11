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ABD'de tahvil getirilerinin düşmesi ve El Salvador'un resmi para birimi olarak yanımasıyla Bitcoin dün yüzde 10'luk artışla 38.300 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in 40.000 doları aşıp aşmayacağı takip edilirken, kripto parada düşüş yaşandı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.2'lik düşüşle 36.800 dolara geriledi.

ETHEREUM'DA DÜŞÜŞ

Altcoinler de ağırlıklı olarak düşüşe geçti. Dün kısa süreliğine 2.600 doların üzerine tırmanan Ethereum 2.480 dolara çekildi. Son 24 saatte Ethereum yüzde 2.5 değer kaybetti. Dogecoin'deki düşüş yüzde 3'ü, Binance Coin'deki düşüş ise yüzde 1.5'i buldu