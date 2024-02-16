Serpil Örümcer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Serpil Örümcer hayatı ve biyografisi
Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer yakın zamanda yaşadığı maddi zorluklardan ötürü gündeme gelmişti. Örümcer'in Arka Sokaklar'a konuk oyuncu olmasıyla hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Serpil Örümcer kimdir? İşte Yeşiçam'ın "Bayan Bacak" lakaplı yıldızına dair detaylar...
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Serpil Örümcer, Yeşilçam'da "Bayan Bacak" lakabıyla ses getirmiş yıldızlardandır. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkardığını açıklayan ve geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen Örümcer, o günden beri gündemde yer alıyor. İşte Yeşilçam'ın yıldızlarından Serpil Örümcer'in hayatına dair detaylar...
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SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?
8 Aralık 1952'de dünyaya gelmiştir. 1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını "Bayan Bacak" lakabıyla anılmaya başladı. Bir dönemin "Samanyolu" şarkısıyla ünlü olan pop sanatçısı Berkant ile bir çay bahçesinde tanışmış ve bu aşkı nikah masasına taşımıştır.
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Bu dönem Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Serpil Örümcer, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı. Eşi Berkant'ın fazla alkol kullanması sebebiyle 1 yılın sonunda henüz hamileyken eşinden ayrıldı. Kızı Fulya'yı dünyaya getirdikten sonra müzik kariyerine devam eden Örümcer, 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkardı.
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MADDİ SIKINTILAR ÇEKİYOR!
Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlendi. İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçı oldu. 1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içine girdi. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilendi ve iyi hale getirildi.
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Sosyal Medya hesabından maddi sıkıntılar çektiğini ve fotoğraflarını 200 TL karşılığında satacağını açıklayan Örümcer, sürecin ardından büyük destek ve ilgi gördü. Yeşilçam yıldızı uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve yeniden izleyici karşısına çıktı.
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SERPİL ÖRÜMCER FİLMLERİ
Ali Baba'nın Çiftliği (1978)
Dalgacı Mahmut (1976)
Adım Kan, Soyadım Silah (1970)
Çingene Aşkı Paprika (1969)
Benim de kalbim var (1968)