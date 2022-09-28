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Serotonin kaynağı mutlulukla eş değer! Sütlü, beyaz, bitter: En sağlıklı çikolata hangisi?

Tam bir çikolata tutkunuyum ve asla vazgeçemiyorum ama zararlı yememem lazım diye düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Serotonin hormonu salgılayan çikolata mutluluk kaynağımız olarak en sevilenler arasında en başköşede yerini alır. Ancak sağlık açısından zararlı olduğu düşünülse de sanılanın aksine doğru tüketildiğinde oldukça faydalı bir besindir. Kakao oranı yüksek olan çikolatanın tam bir antioksidan kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Vücutta biriken toksinleri atmaya yarayan çikolata kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığı oluşma riskini engelliyor. Ancak burada hangi çikolatayı tercih ettiğiniz büyük önem teşkil ediyor. Sütlü, beyaz, bitter: En sağlıklı çikolata hangisi? İşte çikolatanın bilinmeyen faydaları ve zararları…

28.09.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kalp ve damar sağlığı, sinir sistemi gibi vücudun çeşitli bölgeleri üzerinde olumlu etkisi bulunan çikolata aynı zamanda tam bir mutluluk kaynağı. Özellikle çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi bu efsane lezzetin sağlıklı olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. İşte bizde tamda burada doğru bilinen yanlışları araştırıp sizler için bir araya getirdik. Çikolatanın tamamen sağlıklı ya da tamamen sağlıksız olduğu kanısı yanlış. Çikolata doğru seçimle oldukça faydalı bir yiyecek olabileceği gibi kontrolsüz tüketildiğinde zararlı bir hale dönüşebilir. Burada en önemli husus kimlerin hangi çikolatayı ne oranda tüketmesi gerektiğidir. Doğru seçimle dünyanın en lezzetli tatlarından olan çikolata sağlık açısından müthiş faydaları içerisinde barındırır. O halde en sağlıklı çikolata seçimini öğrenerek gönül rahatlığı ile yemenin yollarına göz atalım…

  • ÇİKOLATA KALBE İYİ GELİR Mİ?

    Çikolatanın içinde bulunan flavonoidler, vücudunuzdaki hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşan antioksidanlardır. Bu flavonoidler kalp sağlınıza şu şekilde iyi gelebilir:

    - Kolesterolü kontrol eder,

    - Kan basıncını düşürür,

    - Kan pıhtılaşması riskinizi azaltır,

    - Yapışkan trombositleri inhibe eder,

    - Kan akışını iyileştirir,

    - Kalp krizinin önüne geçer.

  • ÇİKOLATANIN FAYDALARI NELERDİR?

    Besin değerleri açısından oldukça değerli içeriklere sahip olan çikolata, hem fiziksel hem de ruh sağlığı için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan kakao, doğal bir şifa kaynağı olup bol miktarda magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt ve potasyum mineralleri barındırır. Aynı zamanda E ve B vitaminleri yönünden zengindir.

    Günde 100 gram tüketilen çikolata insan sağlığı için oldukça yararlıdır. Yapısında bulundurduğu yüksek antioksidanlar sayesinde sinir sistemini rahatlanır ve stres kaynaklı oluşan gerginliği yok eder.

    - Yaşlanmaya bağlı oluşan cilt hasarlarını en aza indirger.

    - Düzenli tüketilen çikolata kalp damar sağlığının korunmasını sağlar. Kalp krizi gibi ciddi durumların önüne geçer.

    - Yapılan araştırmalarda çikolatanın kansere karşı da koruyuculuğu olduğu tespit edilmiştir.

  • - Çikolata kan basıncını düşürmede de etkilidir. Kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığı oluşma riskini engeller.

    - Hafıza kaybı, unutkanlık gibi sorunların oluşma ihtimaline karşıda oldukça etkilidir.

    - Güneşten kaynaklanan cilt lekelerinin üzerinde de olumlu etkisi bulunur.

    - Kontrollü tüketilen çikolata kan şekerini dengelendiğinden dolayı şeker hastalığını da önler.

    - Öksürük gibi kişinin hayat kalitesini etkileyen durumları da hafifletir.

    - Kan akışını düzenlediğinden dolayı vücudun birçok bölgesine fayda sağlar. Özellikle gözde bulunan retinada kan akışını arttırır ve görmeyi iyileştirir.

  • BİTTER ÇİKOLATA CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR!

    Bitter çikolatanın cinsel gücü arttırıcı etkisi oldukça dikkat çekiyor. Bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao içeriğindeki feniletilaminin seks sırasında endorfin hormonlarını harekete geçirdiği bilinmektedir. Bu da cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur. Bitter çikolatanın enerji verici özelliği de cinselliğe iyi gelir.

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