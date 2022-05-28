"Yakın arkadaşım, çekmeyin ayıp olur!"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sermiyan Midyat, geçtiğimiz akşam Cihangir'deydi. Bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıyan Midyat, basın mensuplarına uyarıda bulundu.

47 yaşındaki oyuncu, "Bence çekmeyin arkadaşlar, çok ayıp olur. Karı-koca arkadaşlarım. Lütfen yapmayın, bırakın gidelim şu an konuşmak da istemiyorum." dedi.