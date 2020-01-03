Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Esra karakterine hayat veren oyuncu Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. Çift, birlikte çekilen karelerini, "Herkese huzurlu, sevgili, mutlu bir yıl olsun" notuyla yayınladı.

İkilinin takipçileri çiftin aşk dolu paylaşımlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.