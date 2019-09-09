Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Ataşehir'de konser verdi. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirerek müzik dolu akşam yaşatan Seda Sayan, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Tolga Çam imzalı sahne kostümüyle oldukça beğenilen şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında, iş adamı Mahmut Ziylan ve oyuncu Cenk Kangöz de vardı. Sayan, yaklaşık iki saat sahnede kaldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkında çıkan, “Oyuncu Sermiyan Midyat’la bir gece kulübünde yakınlaştılar” iddialarını yalanlayan Seda Sayan, “Sermiyan’la yeni tanışmıyoruz. Mekanda karşılaştık. O bana yeni filminden bahsediyordu, çok güldük. Belki öyle zannetmişlerdir. Çok yoğun çalışıyorum, aşk yok. Keşke aşk olsa" diye de ekledi.