Serkay Tütüncü: Zeynep'in burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı

SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Bir süredir şarkıcı Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü, sevgilisinin geçirdiği burun ameliyatına da değindi. Tütüncü; "Burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı, sürekli tıkanıyordu. Bu operasyonla bu problemi hayatından çıkardı. Burnunda sıkıntı olmasına rağmen bu kadar iyi şarkı söylemesi... Şu an herhangi bir problem yok, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın ailesiyle tanışma gününe dair soruları yanıtsız bıraktı ve teşekkür edip oradan ayrıldı.