Oyuncu İlayda Alişan ile adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Serkay Tütüncü, Çeşme'de tatil yapıyor.

Haklarında çıkan dedikoduları her fırsatta yalanlayan Tütüncü ile Alişan, önceki gün Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etti.