Senaryosunu Melis Civelek 'in yazdığı, yönetmenliğini ise Ketche 'nin üstlendiği ' Kızılcık Şerbeti 'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

SHOW TV ’de ekrana gelen, yapımını Gold Film 'in, yapımcılığını Faruk Turgut 'un üstlendiği ' Kızılcık Şerbeti ', he r cuma günü saat 20.00 'de izleyicilerle buluşuyor.

Rol için hazırlanırken kafamda bir ‘Umut’ profili belirlemiştim. İletişim kurmakta zorlanmayan, sıcakkanlı, duygularını gizlemeyen biri... Ceren ile sahne çekmeye başlamadan önce onun bensiz sahnelerini de izledim. ‘Şöyle yaklaşırım, böyle yaparım’ vs. diyordum ama karşı karşıya geldiğimiz ilk sahnede kafamda kurduğum ‘Umut’ davranışlarının büyük bir kısmı değişti. Rahat iletişim kurar dediğim ‘Umut’, daha temkinli ve sabırlıydı. Onun alanına saygı gösteriyordu. Orada ‘Umut’u tanımaya başladım. Benzerlik açısından da şunu söyleyebilirim; ‘Umut’, ‘Nursema’ya ilk görüşte aşık oluyor. Ben de ilk görüşte aşka inananlardanım…

Müjde’yle çok iyi anlaşıyoruz. Sanki yıllardır arkadaşımmış gibi... Her sahnemi her zaman keyifle çekiyorum. Onun gibi bir partnerim olduğu için şanslıyım.

Oyunculuk okumaya başlamadan önce de tiyatro yapıyordum. Tüm lise hayatım tiyatroda geçti. Çok oyun oynadık, çok yere turneye gittik ama hiçbir zaman tiyatro okumak yoktu aklımda. İstemediğimden değil, hiç aklıma gelmemişti. (Gülüyor) Sonra sınavlara girdim ve Çanakkale’de okumaya başladım. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlarıma da tavsiyem şu olabilir; bu meslek çok değişken… Bir belediye otobüsü gibi… Her gün aynı koltuğa oturamazsın… Bazen belki ayakta gidersin ama varacağın yeri bilirsin…

* Daha önce çalışma şartları açısından daha dar olduğu için Ankara'nın İstanbul'a kıyasla daha rahat olduğunu dile getirmiştiniz. Peki şu anda ne düşünüyorsunuz? Fikriniz hâlâ aynı mı yoksa değişti mi?

Artık İstanbul’da çalışmak bana daha rahat geliyor. Çünkü burada kurulu bir düzenim var. Şehirdışı işlerin avantajları olabiliyor ama günün sonunda işten çıkıp, evine gelmek en rahatı diyebilirim…

* Birçok tiyatro oyununda da rol aldınız. Tiyatroyla televizyon arasında rolü canlandırırken nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Birçok oyuncu tiyatronun canlı bir performans olduğu için daha da iyi bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerektiğini dile getiriyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Tiyatroda bir role hazırlanırken tek bir metinle çalışıyorsunuz ve o metni senelerce aynı cümlelerle oynuyorsunuz. İşte bunun mahareti ve keyfi başka bir şey… Televizyonda ise her hafta yeni senaryo geliyor ve oyuncu karakterle her hafta başka bir şey yaşıyor. Bu da başka bir keyif… Tiyatro senden disiplinle defalarca aynı şeyi yapabilmeni istiyor, televizyon ise aynı disiplinle her hafta değişebilmeni…

* Son olarak set dışında bir gününüz nasıl geçiyor?

Ben set dışında genelde arkadaşlarımla oluyorum. Düzenli bir şekilde spor yapmaya çalışıyorum, aynı zamanda tırmanıyorum. Film ve dizi izleme konusunda da fena değilim. Yeni gelen ne var, ne izlenir takip eder ve okurum.