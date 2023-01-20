SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Umut' karakterine hayat veren Serkan Tınmaz, samimi açıklamalarda bulundu. 'Kızılcık Şerbeti'nin kendisini etkileyen en önemli unsuru ve dizinin izleyiciden gördüğü ilgi hakkında konuşan Tınmaz, canladırdığı karakter hakkında ise, "Umut’, birçok insan için cesaret kaynağı…" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın röportajı...

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini ise Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizide 'Umut' karakterine hayat veren Serkan Tınmaz, 'Kızılcık Şerbeti'nin kendisini etkileyen en önemli unsuru ve dizinin izleyiciden gördüğü ilgi hakkında konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Tınmaz, canladırdığı karakter hakkında ise, "Umut’, birçok insan için cesaret kaynağı…" ifadelerini kullandı.

* SHOW TV’de ekrana gelen, yılın iddialı yapım 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz. 'Kızılcık Şerbeti', sizi hangi özellikleriyle etkiledi? Diziye dahil olma sürecinizden biraz bahseder misiniz? ‘Kızılcık Şerbeti’, birbirinden farklı dediğimiz kişilerin aile olmasıyla değişimi kabul eden ve edemeyenlerin ya da en azından denemek için cesaret gösterenlerin hikâyesi... Bu cesaret de beni etkileyen en önemli şeylerden biri oldu. Diziye dâhil olma sürecimi net hatırlamıyorum ama Ketche Hoca ile ilk konuştuğumuzda projenin böyle güzel bir yere geleceğini tahmin etmiştim. "UMUT' BİRÇOK İNSAN İÇİN CESARET KAYNAĞI" * Dizide canlandırdığınız ‘Umut’ karakterini analiz eder misiniz? ‘Umut’u çok seviyorum. En başta bunu söylemek isterim. (Gülüyor) Çünkü gerçekten adını taşıyan biri… ‘Nursema’yı (Ceren Yalazoğlu) ‘Nursema’ olduğu için seviyor. Değiştirmeye ya da kendine benzetmeye çalışmıyor. Sadece ona yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Gelen yorumlardan da fark ediyorum; ‘Umut’, sadece ‘Nursema’ için değil, birçok insan için cesaret kaynağı…

"BEN DE İLK GÖRÜŞTE AŞKA İNANANLARDANIM" * ‘Umut’ için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Karakterin sizi zorlayan noktaları oldu mu ya da ‘Umut’ ile benzer özellikleriniz var mı? Rol için hazırlanırken kafamda bir ‘Umut’ profili belirlemiştim. İletişim kurmakta zorlanmayan, sıcakkanlı, duygularını gizlemeyen biri... Ceren ile sahne çekmeye başlamadan önce onun bensiz sahnelerini de izledim. ‘Şöyle yaklaşırım, böyle yaparım’ vs. diyordum ama karşı karşıya geldiğimiz ilk sahnede kafamda kurduğum ‘Umut’ davranışlarının büyük bir kısmı değişti. Rahat iletişim kurar dediğim ‘Umut’, daha temkinli ve sabırlıydı. Onun alanına saygı gösteriyordu. Orada ‘Umut’u tanımaya başladım. Benzerlik açısından da şunu söyleyebilirim; ‘Umut’, ‘Nursema’ya ilk görüşte aşık oluyor. Ben de ilk görüşte aşka inananlardanım… * ‘Umut’, muhafazakâr bir ailenin kızı olan ‘Nursema’ (Ceren Yalazoğlu) ile duygusal bir ilişki yaşıyor. Ancak aralarında mesafeler ve ‘umutsuz bir aşk’ durumu var. Kendinizi ‘Umut’un yerine koyduğunuzda bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Aşk varsa umut vardır… (Gülüyor)

"ÇOK ŞANSLIYIM" * Dizide aynı zamanda ‘Alev’in (Müjde Uzman) asistanı rolündesiniz. Müjde Uzman ile sahnelerinizi çekerken neler yaşıyorsunuz? Müjde’yle çok iyi anlaşıyoruz. Sanki yıllardır arkadaşımmış gibi... Her sahnemi her zaman keyifle çekiyorum. Onun gibi bir partnerim olduğu için şanslıyım. * ‘Umut’ ile gerçek hayatta karşılaşsaydınız ve sohbet etseydiniz ona neler söylemek isterdiniz? ‘Büyük adamsın!’ (Gülüyor) "PROJENİN BAŞARILI OLMASININ İLK SEBEBİ; EKİP" * Dizi deneyimli bir oyuncu kadrosuna sahip. Böyle bir kadro ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettiriyor? Bir projenin başarılı olmasında ekibin önemi nedir? Projenin başarılı olmasının ilk sebebi; ekip bence… Ketche Hoca ve Eylem Hoca, benim için büyük bir şans… Bütün oyuncu arkadaşlarımın da böyle düşündüğüne eminim. Tüm ekip bana bu işe ait olduğumu en güzel şekilde hissettiriyor. Sizi seviyorum ekip! (Gülüyor)

"SEYİRCİNİN DESTEĞİ EN GÜÇLÜ MOTİVASYONLARDAN BİRİ" * ‘Kızılcık Şerbeti’, ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Bu ilgi motivasyonunuzu ne ölçüde etkiliyor? Biz başladığımız günden beri elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını görmek de insanı çok mutlu ediyor. Diziye gösterilen ilgi ve seyircinin desteği; en güçlü motivasyonlardan biri…. "BU MESLEK BİR BELEDİYE OTOBÜSÜ GİBİ" * Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunusunuz. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Oyuncu olmak isteyenlere nasıl bir tavsiye verirsiniz? Oyunculuk okumaya başlamadan önce de tiyatro yapıyordum. Tüm lise hayatım tiyatroda geçti. Çok oyun oynadık, çok yere turneye gittik ama hiçbir zaman tiyatro okumak yoktu aklımda. İstemediğimden değil, hiç aklıma gelmemişti. (Gülüyor) Sonra sınavlara girdim ve Çanakkale’de okumaya başladım. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlarıma da tavsiyem şu olabilir; bu meslek çok değişken… Bir belediye otobüsü gibi… Her gün aynı koltuğa oturamazsın… Bazen belki ayakta gidersin ama varacağın yeri bilirsin…

* Daha önce çalışma şartları açısından daha dar olduğu için Ankara'nın İstanbul'a kıyasla daha rahat olduğunu dile getirmiştiniz. Peki şu anda ne düşünüyorsunuz? Fikriniz hâlâ aynı mı yoksa değişti mi? Artık İstanbul’da çalışmak bana daha rahat geliyor. Çünkü burada kurulu bir düzenim var. Şehirdışı işlerin avantajları olabiliyor ama günün sonunda işten çıkıp, evine gelmek en rahatı diyebilirim… * Birçok tiyatro oyununda da rol aldınız. Tiyatroyla televizyon arasında rolü canlandırırken nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Birçok oyuncu tiyatronun canlı bir performans olduğu için daha da iyi bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerektiğini dile getiriyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Tiyatroda bir role hazırlanırken tek bir metinle çalışıyorsunuz ve o metni senelerce aynı cümlelerle oynuyorsunuz. İşte bunun mahareti ve keyfi başka bir şey… Televizyonda ise her hafta yeni senaryo geliyor ve oyuncu karakterle her hafta başka bir şey yaşıyor. Bu da başka bir keyif… Tiyatro senden disiplinle defalarca aynı şeyi yapabilmeni istiyor, televizyon ise aynı disiplinle her hafta değişebilmeni… * Son olarak set dışında bir gününüz nasıl geçiyor? Ben set dışında genelde arkadaşlarımla oluyorum. Düzenli bir şekilde spor yapmaya çalışıyorum, aynı zamanda tırmanıyorum. Film ve dizi izleme konusunda da fena değilim. Yeni gelen ne var, ne izlenir takip eder ve okurum.

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