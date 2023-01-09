Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Yılbaşı Gecesi' filminde 'Önder' karakterine hayat veren oyuncu Serkan Keskin, Bebek'teydi. Keskin, sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Serkan Keskin, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

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Düzenli olarak yürüyüş yaptığını dile getiren Keskin, gazetecilerin, "Epey kilo vermişsiniz..." sözlerinin üzerine, "Emeğimin karşılığını alıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.