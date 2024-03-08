Serkan Keskin: Düğünü yaza planlamak istiyoruz

"EVLİLİK ŞU AN İMZALIK BİR ŞEY BİZİM İÇİN"

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan çiftten Serkan Keskin; "Biz beraber yaşıyoruz zaten. Evlilik sadece şu an bir imzalık bir şey bizim için" dedi.

Serkan Keskin, ayrıca Meriç Aral ile yoğun çalıştıklarını ifade ederek düğün için "Yaza planlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.