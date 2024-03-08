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        Haberler Magazin Serkan Keskin: Düğünü yaza planlamak istiyoruz - Magazin haberleri

        Serkan Keskin: Düğünü yaza planlamak istiyoruz

        Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti; "Bizim evlilik iptal olmadı" diyerek düğünü yazın yapacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:44
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan, Gayrettepe'deki bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Bizim evlilik planımız iptal olmadı" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "EVLİLİK ŞU AN İMZALIK BİR ŞEY BİZİM İÇİN"

          Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan çiftten Serkan Keskin; "Biz beraber yaşıyoruz zaten. Evlilik sadece şu an bir imzalık bir şey bizim için" dedi.

          Serkan Keskin, ayrıca Meriç Aral ile yoğun çalıştıklarını ifade ederek düğün için "Yaza planlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "KİM DAHA ÇOK İSTİYORSA KIZI O ALIR"

          Gecede yer alan bir diğer isim de Taner Ölmez oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taner Ölmez, oyunculuk döneminde hep zor olan projeleri ve zor karakterleri seçmesi hakkında konuştu. Ölmez; "Bir talip oluyor. Kim daha uygunsa, kim daha çok istiyorsa ve seviyorsa kızı o alıyor gibi düşün" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "BENİM SAÇLARI ÇOK SEVİYORLAR"

          Saçlarını uzun süredir kestirmeyen Taner Ölmez; "Benim saçları çok seviyorlar. Bu kıvırcık olayı gerçekten çok seviliyor ve kestirmek istediğimde kimse kabul etmiyor. Ben kestirmek istiyorum açıkçası. Kestirmemem gerektiğinin talebi sosyal medya ve çalışma arkadaşlarımdan geliyor. 3 numaraya vursam nasıl olur?" diyerek güldü.

          Yıllar önce rol aldığı dizide söylediği türkülerle sesinin keşfedilmesinin ardından 'Barabar' adıyla müzik grubu kuran Taner Ölmez; "Ece Yörenç, benim sesimi ilk keşfedenlerden birisidir. O günden sonra ben de 'Barabar' ile birlikte şarkılar söylemek istedim. Böyle bir proje tasarladık ve bence güzel ilerliyoruz. 'Barabar' hep devam edecek inşallah" dedi.

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