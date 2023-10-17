Serkan Keskin de kilt giydi

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Gülse Birsel, Serkan Keskin, Büşra Pekin ve Meriç Aral, gezi amaçlı olarak İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a gitti. Ülkenin folklorik kıyafetlerini giyen grup, Edinburgh'un tarihi yerlerini gezdi. Keskin kilt giyerek poz verdi. Böylelikle Serkan Keskin de daha önce gidip kilt giyen Cem Yılmaz, Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Sefo'nun arasına katıldı.

Kilt nedir?

İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu etekler aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

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