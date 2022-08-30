Cem'den kilt pozu

HABERTURK.COM

Cem Yılmaz, aralarında Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla İskoçya'ya gitti.

İskoçya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezen ekip, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi. Geziyi kilt ile gerçekleştiren Cem Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

KİLT NEDİR?

İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu giysiler, aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.