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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

'Kara Gözlüm' şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, "O kadar güzel gözüküyorsunuz ki, çiçek gibisiniz. Hepiniz hoş geldiniz." diyerek konsere başladı. "Sevemiyorum", "Mesele", "Kalakaldım" gibi şarkılarını seslendiren Serkan Kaya, sevenlerine güzel bir müzik gecesi yaşattı.

Şarkıcı, gece sonunda, "Bu ülke için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ağaçlarımız yandıysa fidanlar dikeceğiz, evlerimiz yıkıldıysa yeni evler yapacağız." diyerek, bilet gelirlerinin bir kısmının kendi adına AHBAP'a bağışlanmasına teşekkür etti.