MasterChef Türkiye’ye konuk olan Michelin yıldızlı Türk şef Serkan Güzelçoban, izleyicilere ve yarışmacılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Yarışmada, “Denizli’nin Horozu” adlı özel bir tarifle yarışmacıları test eden Güzelçoban, Türk mutfağını dünyaya tanıtan önemli isimlerden biri. Almanya’da kariyerine devam eden başarılı şefin hayatı ve biyografisi, MasterChef’teki etkileyici performansının ardından izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan Güzelçoban, uluslararası başarıları ve Michelin yıldızına uzanan hikayesiyle ilham veriyor. İşte şefin hayatına dair detaylar...