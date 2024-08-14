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        Haberler Magazin Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü paylaşımı: 2'nci yılın dibini sıyırdık - Magazin haberleri

        Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü kutlaması

        Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, evliliklerinde iki yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerine özel paylaşımlarda bulunan çift; "2'nci yılın dibini sıyırdık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:15
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          2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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          Oyuncu çift, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile yayımladığı fotoğraflara Birkan Keskin'in; "O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha Seveceksin" şiirini not düştü.

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          "BİRLİKTE GEÇİRECEĞİMİZ HER MACERAYI İPLE ÇEKİYORUM"

          "2'nci yılın dibini sıyırdık" diyen Özge Gürel de eşi ile evlilik yıl dönümlerini; "Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara canısı" sözleriyle kutladı.

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