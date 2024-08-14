Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den evlilik yıl dönümü kutlaması
Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, evliliklerinde iki yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerine özel paylaşımlarda bulunan çift; "2'nci yılın dibini sıyırdık" ifadelerini kullandı
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2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikâh masasına oturan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Oyuncu çift, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile yayımladığı fotoğraflara Birkan Keskin'in; "O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha Seveceksin" şiirini not düştü.
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"BİRLİKTE GEÇİRECEĞİMİZ HER MACERAYI İPLE ÇEKİYORUM"
"2'nci yılın dibini sıyırdık" diyen Özge Gürel de eşi ile evlilik yıl dönümlerini; "Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara canısı" sözleriyle kutladı.