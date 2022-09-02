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Serkan Çayoğlu: Eşim Özge Gürel benim tam tersim! - Magazin haberleri

Serkan Çayoğlu: Özge benim tam tersim!

Temmuz ayında Özge Gürel ile nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu, eşiyle ilişkileri ve evlilikleri hakkında konuştu. "Özge benim tam tersim" diyen ünlü oyuncu, "Gece uyumak bilmiyor, sabahları çocuk gibi mutsuz uyanıyor" ifadelerini kullandı 

02.09.2022 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı.

  • Oyuncu çift, önceki gün İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yapmıştı.

  • "GECE UYUMAK BİLMİYOR, SABAHLARI MUTSUZ UYANIYOR"

    Çayoğlu, eşiyle ilişkileri ve evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Alem Dergisi'ne konuşan Serkan Çayoğlu, eşiyle farklı olduklarını ifade etti.

     

    35 yaşındaki oyuncu, "Gece uyumak bilmiyor, sabahları çocuk gibi mutsuz uyanıyor. Korku filmlerine bayılıyor ama yarısını gözleri kapalı izliyor, sonra gece korkudan bütün ışıkları yakıyor. Rutinleri sevmiyor, plan yaparken sıkılıyor. Aslında benim tam tersim." ifadelerini kullandı. 

  • "ÖZGE'Yİ GELİNLİKLE GÖRÜNCE BÜYÜLENDİM"

     

    Öte yandan Çayoğlu, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Özge Hanım'ı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusu üzerine "İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BALAYINI ERTELEDİK"

     

    Serkan Çayoğlu ayrıca, "Sürekli bir telaş içerisindeyiz, bir yandan da ikimiz de senaryolar okuyoruz. Oturup o güzel anı tam anlamıyla dahi konuşamadık. Şimdi önümüzde düğünümüz ve işlerimiz var. İşlerden dolayı balayını da ertelemek durumunda kaldık." demişti.

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