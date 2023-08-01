Serinleten lezzet: Hem sağlıklı hem kolay ev yapımı dondurma tarifi!
Yazın en çok tercih edilen atıştırmalıklardan biri dondurmadır. Hem serinleten hem de lezzetiyle damakları şenlendiren dondurma evde yapımı da oldukça kolay tarifler arasındadır. Dışardan aldıklarınıza alternatif olarak hem sağlıklı hem de içinde ne olduğunu bildiğiniz ev yapımı dondurma tariflerini sizler için derledik.
- 1
Dışarıdan dondurma almak yerine evde sağlıklı, organik ve daha lezzetli olan kendi dondurmanızı yapmaya ne dersiniz? Kolayca hazırlanan bu dondurmayla bol kalsiyum alırken damaklarınız tatlanacak. İşte kolay ev yapımı dondurma tarifleri…
- 2
ÇİKOLATALI DONDURMA TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı çiğ krema
3 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 paket bitter çikolata
1 su bardağı süt
1 bardağa yakın toz şeker ya da bal
1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü
1 paket toz vanilin
Yapılışı: Kremanın yarısını kakao ile birlikte karıştırarak orta boy bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelir gelmez ocağın altını kısın ve 30 saniye kaynadıktan sonra ateşten hemen alıp çikolataları ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Kremanın kalan yarısını da ekleyin. Orta boy bir tencereye süt ve şekeri (ya da balı) koyun. Isındıktan sonra vanilya ve kremalı çikolatalı sosunu ekleyin. Karışımı bir kabın içerisine boşaltın.Karışımı tamamen soğuduktan sonra bir kalıba döküp buzluğa kaldırın ve yarım saatte bir çıkartıp bir çatalla hızlıca karıştırmak suretiyle dondurun. Ardından tamamen donunca kaselere servis edin. Ev yapımı çikolatalı dondurmanız hazır!
- 3
ÇİLEKLİ DONDURMA TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süzme yoğurt
8-10 çilek
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 paket bitter çikolata (şeker ilavesiz)
Yapılışı: Yoğurt ve süzme yoğurdu çırpın. çerisine minik parçalar halinde çilekleri doğrayın. Çekilmiş cevizleri ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı da ekleyerek streç filme sarın veya dondurma kabına dökün. 3-4 saat beklettikten sonra dondurmanız hazır.
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- 4
VANİLYALI DONDURMA TARİFİ
Malzemeler:
5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz salep
1,5 su bardağı toz şeker
1 adet çubuk vanilya
2 adet damla sakızı
Yapılışı: Vanilya, salep ve toz şekeri karıştırıp dinlenmiş bir bardak sütünüzü ekleyin. Kalan sütü kaynatacaksınız. Kaynayan süte toz şeker ekleyin. Ardından ilk yaptığınız karışımı yavaş yavaş ekleyin. Süt kısık ateşte 30-35 dakika karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alınan süt 5 dakika arayla sürekli karıştırılır ve damla sakızı eklenir. Süt ılıyınca ağzı kapatılır ve buzluğa atılır. Dondurucudaki dondurma 1-2 saatlik arayla çıkartılıp çırpılır. Katılaştıktan sonra bir tahta kaşıkla döverek karıştırmaya devam edilir. Dondurmanız tam formunu aldığında ister tatlı üzerinde isterseniz de tek başına servis edebilirsiniz.