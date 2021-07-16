Serinlemek isteyen kadın boğuldu

Üzücü olay, sabah saat 09.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunun 2. kilometresindeki sahilde yaşandı. Sahilde serinlemek için denize gelen Fatma Ertaş (77), bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ertaş'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.