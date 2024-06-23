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        Haberler Gündem Güncel Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu | Son dakika haberleri

        Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için baraj gölüne giren 21 yaşındaki Mertcan Şenol'dan acı haber geldi. Dalgıçların çalışmaları sonucu Şenol'un baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:35
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        Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu
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        Merzifon ilçesindeki Hırka Barajı'nda arkadaşıyla gittiği baraj gölüne serinlemek için giren Mertcan Şenol, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbarla bölgeye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Amasya Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İLK GÜN SONUÇ ALINAMADI

        Baraj suyunda botlar ile arama yapan ekipler, Şenol'a ulaşamadı.

        Havanın kararmasıyla aramayı sonlandıran ekipler, bu sabah erken saatlerde yeniden barajda çalışma başlattı.

        CANSIZ BEDENİ 10 METRE İLERİDE BULUNDU

        Dalgıçların çalışmaları sonucu Şenol'un baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Şenol'un cesedi, otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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        #gölet
        #boğulma
        #Amasya
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