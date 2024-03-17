Şerif Baldemir hayatını kaybetti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Grup Laçin'in grup üyeleri ise yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Acımız büyük... Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun.