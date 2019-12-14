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Seri, Ankaragücü maçında yok

Galatasaray'da Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle bugün oynanacak Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacak

14.12.2019 - 10:28 | Güncelleme:
Jean Michael Seri
Erhan Kaan Adıgüzel

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam 20.00'de oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

PSG hezimetinin yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Ankaragücü karşısında orta sahada kadro dışı bırakılan Nzonzi ve Seri'den yoksun çıkacak.

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